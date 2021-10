Disbiosi intestinale | cos’è | sintomi e rimedi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)? Con il termine disi indica un’alterazione qualitativa e quantitativa della flora batterica residente nel grosso intestino. Al termine disi contrappone quello di eubiosi che sta ad indicare il corretto assetto del consorzio microbico. Il microbiota, con la sua complessità e il suo numero elevato di geni, è in grado di condizionare profondamente il nostro stato di salute. Si ritiene che durante la vita intrauterina il nostro ambientesia completamente sterile. La prima contaminazione avviene al momento della nascita ad opera della flora vaginale materna. Negli anni a seguire il microbiota diviene via via più complesso arricchendosi dei batteri presenti normalmente nel nostro ambiente, nel nostro cibo, sugli oggetti e sulle ...