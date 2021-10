Dimarco: “Sono interista dalla nascita. Le punizioni? Le provo da sempre, voglio migliorare” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha parlato a DAZN della sua avventura in nerazzurro, parlando di tanti temi e dei calci di punizione, che Sono un suo marchio. Queste le sue parole: “Molto spesso mi fermo a calciare le punizioni a fine allenamento, lo faccio da quando ero a Empoli. Mi fermavo e calciavo 10 punizioni perché volevo sempre migliorare e ancora adesso voglio migliorare. Quella contro la Sampdoria? Quasi dentro l’area e potevo tirare solo lì, se la tiravo più bassa il portiere l’avrebbe parata. L’ho tirata lì e ho fatto goal. Se è troppo attaccata al palo del portiere, come a Genova, la calcio sempre lì, se è 5 metri più indietro la calcio sempre sopra e quasi mai sul palo del portiere. La mia ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’esterno dell’Inter, Federico, ha parlato a DAZN della sua avventura in nerazzurro, parlando di tanti temi e dei calci di punizione, cheun suo marchio. Queste le sue parole: “Molto spesso mi fermo a calciare lea fine allenamento, lo faccio da quando ero a Empoli. Mi fermavo e calciavo 10perché volevoe ancora adesso. Quella contro la Sampdoria? Quasi dentro l’area e potevo tirare solo lì, se la tiravo più bassa il portiere l’avrebbe parata. L’ho tirata lì e ho fatto goal. Se è troppo attaccata al palo del portiere, come a Genova, la calciolì, se è 5 metri più indietro la calciosopra e quasi mai sul palo del portiere. La mia ...

Advertising

news24_inter : Dimarco: «Sono felice di essere tornato a casa, qui mi sento coccolato. Sulle punizioni…» - pccpla : RT @GoalItalia: 'Io, interista dalla nascita: sono tornato a casa' ???? @FDimarco si racconta ai microfoni di @DAZN_IT ?? - Alessan45438377 : @interminabile @buccinoalex Per me è una questione anche tattica, lui come DiMarco ha la capacità di cambiare le pa… - imkingarturo23 : RT @GoalItalia: 'Io, interista dalla nascita: sono tornato a casa' ???? @FDimarco si racconta ai microfoni di @DAZN_IT ?? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Io, interista dalla nascita: sono tornato a casa' ???? @FDimarco si racconta ai microfoni di @DAZN_IT ?? -