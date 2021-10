Digitale terrestre tv, oggi il cambio Lo switch off riguarda i canali Rai e Mediaset. Come controllare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da oggi i canali Rai e quelli Mediaset, parzialmente, passano alle nuove frequenze di trasmissione. Il Digitale terrestre entra nella seconda generazione. Non tutti i televisori sono adatti, se acquistati prima del 2018. Per verificare si può accedere ai canali test, 100 e 200. Per gli apparecchi inadeguati due possibili soluzioni: nuovo televisore o decoder. L'articolo Digitale terrestre tv, oggi il cambio <small class="subtitle">Lo switch off riguarda i canali Rai e Mediaset. Come controllare</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) DaRai e quelli, parzialmente, passano alle nuove frequenze di trasmissione. Ilentra nella seconda generazione. Non tutti i televisori sono adatti, se acquistati prima del 2018. Per verificare si può accedere aitest, 100 e 200. Per gli apparecchi inadeguati due possibili soluzioni: nuovo televisore o decoder. L'articolotv,il LooffRai e proviene da Noi Notizie..

