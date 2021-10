Digitale terrestre, come verificare se la Tv riceve il nuovo segnale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ora che lo switch-off è ufficialmente iniziato occorre controllare davvero se il vostro televisore è pronto per il nuovo Digitale terrestre A partire dal 20 ottobre è iniziato il famoso switch-off del Digitale terrestre, cioè il cambio di formato per le trasmissioni, ed è quindi importante assicurarsi che il proprio televisore sia abbastanza nuovo da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ora che lo switch-off è ufficialmente iniziato occorre controllare davvero se il vostro televisore è pronto per ilA partire dal 20 ottobre è iniziato il famoso switch-off del, cioè il cambio di formato per le trasmissioni, ed è quindi importante assicurarsi che il proprio televisore sia abbastanzada L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : A partire da oggi alcuni canali tematici Rai e Mediaset saranno visibili solo con un televisore o con un decoder co… - rtl1025 : ?? #Digitaleterrestre, domani la prima fase dello #switchoff, con il trasferimento di alcuni canali in HD ?? di And… - radiokemonia : Stai ascoltando: Pet Shop Boys-What Have I Done to Deserve This? La musica anni 80 solo su - mattinodipadova : I canali che passano al nuovo standard. Come controllare se il proprio televisore riceve il segnale. I bonus a disp… - nuova_venezia : I canali che passano al nuovo standard. Come controllare se il proprio televisore riceve il segnale. I bonus a disp… -