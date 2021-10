Difesa, concretezza e testa libera: cosa ci ha detto Zenit - Juve in ottica Derby d'Italia (Di giovedì 21 ottobre 2021) Luca Bianchin, inviato a San Pietroburgo, analizza il successo per 1 - 0 della Juventus sul campo dello Zenit. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 21 ottobre 2021) Luca Bianchin, inviato a San Pietroburgo, analizza il successo per 1 - 0 dellantus sul campo dello

Advertising

Claudicans : @Martola__ Da addetto ai lavori so che è una difesa grossa come una casa perché si resta sulla concretezza degli ev… - dedalus83 : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Sconfitta immeritata, ma dirlo non serve a nulla perché purtroppo il risultato rima… - sevenfivemini : @Matador1337 Un pareggio con difesa a tre titolare a conservare andava bene. Se poi la giocata del singolo porta i… - LucianoQuaranta : RT @PucciarelliLega: Il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le nostre Forze Armate hanno ancora una volta aderito con… -