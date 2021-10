Diario di una Schiappa, ecco il trailer del film animato Disney+ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Disney+ ha pubblicato il trailer di Diario di una Schiappa, il film animato che debutterà sulla piattaforma streaming il 3 dicembre 2021. Il reboot animato è tratto dall’omonimo libro “Diario di una Schiappa“, primo libro di Jeff Kinney, da subito diventato un bestseller mondiale. In Italia, la serie di romanzi di Kinney è edita da Castoro. In totale la serie contiene 15 titoli e diverse edizioni speciali. Il primo, il secondo, il quarto e il nono libro sono stati adattati in film, sempre da 20th Century Fox. La trama e trailer del reboot animato “Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha pubblicato ildidi una, ilche debutterà sulla piattaforma streaming il 3 dicembre 2021. Il rebootè tratto dall’omonimo libro “di una“, primo libro di Jeff Kinney, da subito diventato un bestseller mondiale. In Italia, la serie di romanzi di Kinney è edita da Castoro. In totale la serie contiene 15 titoli e diverse edizioni speciali. Il primo, il secondo, il quarto e il nono libro sono stati adattati in, sempre da 20th Century Fox. La trama edel reboot“Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Una donna, la sua famiglia, il tentativo di fuggire da Kabul. Uno straordinario video diario per non dimenticare… - paraxnoiw : ma il mio prof di religione che prima fa cadere l'astuccio e il diario di una mia compagna e ora lancia i gessetti… - CaputoItalo : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : DIARIO DI UNA SCHIAPPA (2021) Trailer ITA del Film... - solospettacolo : Diario di una Schiappa, il primo libro in serie animata Disney+ - rubolikkk : non ho fatto una ricerca sul fascismo e nazismo che la prof di diritto aveva dato alla mia classe, pur di non farmi… -