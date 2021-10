Di Meglio (Gilda) indica la strada: “Aumento stipendi e lotta alla burocrazia” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Edilizia scolastica, stipendi, precariato, concorsi e reclutamento, burocrazia. È lunga la lista dei problemi che attanagliano la scuola italiana, elencati da Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ospite questa mattina a Coffee Break, il programma di approfondimento giornalistico in onda su La7 condotto da Andrea Pancani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Edilizia scolastica,, precariato, concorsi e reclutamento,. È lunga la lista dei problemi che attanagliano la scuola italiana, elencati da Rino Di, coordinatore nazionale delladegli Insegnanti, ospite questa mattina a Coffee Break, il programma di approfondimento giornalistico in onda su La7 condotto da Andrea Pancani. L'articolo .

