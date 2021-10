Destination Italia festeggia il primo giorno di quotazione: titolo chiude a +125% (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - Destination Italia, la prima Travel Tech Italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia, comunica che oggi sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005454027) e dei warrant denominati “Warrant Destination Italia 2021-2024” (Codice ISIN IT0005454001) sul mercato AIM Italia. La azioni della Società hanno chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo di chiusura pari a 2,1375 euro, +125% rispetto al prezzo di collocamento di 0,95 Euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di circa 25 milioni di Euro. "Oggi il mercato borsistico - commenta Dina Giulia Ravera, Presidente e Ceo di Destination Italia - ci ha accolto con grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) -, la prima Travel Techna specializzata nel turismo incoming di qualità verso l', comunica che oggi sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005454027) e dei warrant denominati “Warrant2021-2024” (Codice ISIN IT0005454001) sul mercato AIM. La azioni della Società hanno chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo di chiusura pari a 2,1375 euro,rispetto al prezzo di collocamento di 0,95 Euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di circa 25 milioni di Euro. "Oggi il mercato borsistico - commenta Dina Giulia Ravera, Presidente e Ceo di- ci ha accolto con grande ...

