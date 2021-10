Denunciati 4 medici non potevano rilasciare di esenzione certificazione al vaccino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Carabinieri NAS Catania: Denunciati 4 medici non autorizzati a rilasciare certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 I Carabinieri del NAS di Catania hanno deferito all’A.G. Denunciati 4 medici operanti nella provincia. L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli HUB del territorio etneo, per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Carabinieri NAS Catania:non autorizzati acertificazioni dialla vaccinazione anti SARS-COV-2 I Carabinieri del NAS di Catania hanno deferito all’A.G.operanti nella provincia. L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli HUB del territorio etneo, per

Advertising

infoitsalute : Esenzione vaccini, medici denunciati a Catania: 'A Siracusa non risultano anomalie' - TelevideoRai101 : Esenzione vaccini, denunciati 4 medici - infoitsalute : Vaccino, esenzioni facili a Catania: quattro medici denunciati - infoitsalute : Covid, certificavano false esenzioni per il vaccino: denunciati 4 medici - siciliafeed : Vaccino, 4 medici denunciati a Catania per esenzioni “facili” -