Demiral-Ronaldo, che sfida tra gli ex: dalla spallata al gol (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È da poco cominciato il secondo tempo di Manchester United-Atalanta, sfida di Champions ma anche tra gli ex Demiral-Ronaldo. È in corso in questi minuti il secondo tempo di Manchester United-Atalanta. Una sfida che per il momento vede la Dea comandare nel Girone F di Champions League. Ora, quindi, per Gasperini e i suoi è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È da poco cominciato il secondo tempo di Manchester United-Atalanta,di Champions ma anche tra gli ex. È in corso in questi minuti il secondo tempo di Manchester United-Atalanta. Unache per il momento vede la Dea comandare nel Girone F di Champions League. Ora, quindi, per Gasperini e i suoi è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? Bella sfida quella tra #Demiral e #CristianoRonaldo: dalla spallata al gol, fino a quando il difensore non è st… - esserealice : Senza Demiral, Ronaldo fa praticamente quello che vuole ??????? #ManUtdAtalanta - Nathan_Gr_ : @DoctorM77 Sisi, pure quando è entrato in area e Demiral solo avvicinandosi ha fatto tirare Ronaldo in rimessa laterale?? - Ariel_Merida96 : RT @lallascat: Il modo in cui nella contesta tra Demiral e Ronaldo siamo tutti dalla parte di Demi. #ManchesterUnitedatalanta #ZenitJuven… - Morretz97 : RT @soyEsauritaa: DEMIRAL AMORE MIO HA SEGNATO CONTRO CRISTIANO RONALDO IO GODO. #ZenitJuventus -