Demiral-Palomino due gladiatori | Pasalic vivace | Muriel e Zapata generosi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Musso 7: Scalda la testa all’8’ in timida uscita prima dei guantoni a salvare in almeno tre occasioni. Da ricordare quella su Fred al 20’ con deviazione in corner, idem su Ronaldo al 18’ della ripresa e su Bruno Fernandes al 35’. Nulla gli si può chiedere sui gol subiti. de Roon 6: Messo nella linea difensiva per i troppi assenti, mantra di Gasp, merita in partenza attenuanti per l’incognita quale difensore adattato. La sua prestazione prudente rende comunque ragione a Gasp che non vedeva alternative in Lovato.7: Superbo ed eroico a stringere i denti fin dall’avvio per il fastidio alla gamba che non gli impedisce la testata del raddoppio. Riesce a ovviare anche al guardalinee polacco che fatica ad alzare la bandierina, rimedia e mette d’accordo tutti con un intervento al 42’ in scivolata. Adrenalina da vendere, deve lasciare dopo il primo tempo per un problema ...