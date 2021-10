“Decisamente sprecato”: Dario vince la gara di ballo e convince anche Twitter (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ultimi aggiornamenti dalla scuola più seguita d’Italia. Nell’ultima puntata di Amici 21 è stato deciso di indire una gara di improvvisazione di ballo proprio per premiare l’impegno dei ballerini della scuola: ad aggiudicarsi la vittoria è stato Dario. Dopo l’aria di cambiamenti all’interno della scuola e le tensioni tra i giudici, finalmente una boccata d’aria positiva per i ragazzi. Maria ha infatti sottolineato l’impegno e la dedizione dei ballerini, e anche gli assistenti hanno aggiunto parole di elogio nei loro confronti per la serietà e attenzione dimostrate a lezione. Vedi anche: Allieva eliminata da ‘Amici’ per la seconda volta: “Ha ricevuto un trattamento pietoso” La produzione ha quindi deciso di premiare l’intera classe di ballo organizzando una ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ultimi aggiornamenti dalla scuola più seguita d’Italia. Nell’ultima puntata di Amici 21 è stato deciso di indire unadi improvvisazione diproprio per premiare l’impegno dei ballerini della scuola: ad aggiudicarsi la vittoria è stato. Dopo l’aria di cambiamenti all’interno della scuola e le tensioni tra i giudici, finalmente una boccata d’aria positiva per i ragazzi. Maria ha infatti sottolineato l’impegno e la dedizione dei ballerini, egli assistenti hanno aggiunto parole di elogio nei loro confronti per la serietà e attenzione dimostrate a lezione. Vedi: Allieva eliminata da ‘Amici’ per la seconda volta: “Ha ricevuto un trattamento pietoso” La produzione ha quindi deciso di premiare l’intera classe diorganizzando una ...

