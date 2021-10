De Sciglio pennella | Kulusevski segna | il meglio di Zenit - Juve

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciglio pennella

Calcio News 24

La Juventus supera lo Zenit a San Pietroburgo ed è in testa a punteggio pieno nel girone H di Champions League. Decisivo Kulusevski con un colpo di testa nel finale su cross di DeIn compenso è ancora Mattia Deuno dei migliori in campo e per la seconda volta consecutivail cross per il colpo di testa vincente: con la Roma per Kean, contro lo Zenit per ...De Sciglio, uno dei migliori in campo, per la seconda volta consecutiva pennella il cross per il colpo di testa vincente: con la Roma per Kean, contro lo Zenit per lo svedese ...La Juve supera di misura lo Zenit e resta a punteggio pieno nel girone di Champions, decide Kulusevski, ma quante critiche dai tifosi ...