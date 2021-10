Davide Silvestri ora è al GF Vip 6 ma fuori ha un cugino vip. Perché hanno il cognome diverso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Davide Silvestri è tornato in tv dopo tempo. L’attore, 40 anni, è entrato per la prima volta nelle case degli italiani nel 1999 grazie a Vivere, la fiction di Canale 5 che ha avuto un grande successo, è tra i vipponi di Alfonso Signorini del GF Vip 6. E dopo una partenza un po’ in sordina, ha stretto amicizie importanti con alcuni dei suoi coinquilini e si sta facendo apprezzare dal pubblico. Che come detto lo conosceva già, anche se ne aveva un po’ perso le tracce. Nel curriculum di Davide Silvestri, infatti, prima dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia, tante esperienze sul piccolo ma anche grande schermo. In tv ha interpretato diversi ruoli. Lo ricordiamo in Capri e ne I fratelli Benvenuti, ma anche in Don Matteo e Squadra Mobile. Poi l’attuale concorrente del reality di Canale 5 è approdato anche al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è tornato in tv dopo tempo. L’attore, 40 anni, è entrato per la prima volta nelle case degli italiani nel 1999 grazie a Vivere, la fiction di Canale 5 che ha avuto un grande successo, è tra i vipponi di Alfonso Signorini del GF Vip 6. E dopo una partenza un po’ in sordina, ha stretto amicizie importanti con alcuni dei suoi coinquilini e si sta facendo apprezzare dal pubblico. Che come detto lo conosceva già, anche se ne aveva un po’ perso le tracce. Nel curriculum di, infatti, prima dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia, tante esperienze sul piccolo ma anche grande schermo. In tv ha interpretato diversi ruoli. Lo ricordiamo in Capri e ne I fratelli Benvenuti, ma anche in Don Matteo e Squadra Mobile. Poi l’attuale concorrente del reality di Canale 5 è approdato anche al ...

Advertising

Dreambig51234 : Davide silvestri ha ideato il tapis roulant in acqua Fantastico #gfvip - Pastulo1 : Pappalardo, Ciccio Graziani, Orsacchio, questi sì che possono essere definiti dei veri e propri istrioni da reality… - T_Belz : RT @penemy87: Davide accusato di andare in bagno per ascoltare i discorsi, lui entra poco fá e dice: 'Devo cagare e ci metto un po', se do… - aledm1617105 : RT @penemy87: Davide accusato di andare in bagno per ascoltare i discorsi, lui entra poco fá e dice: 'Devo cagare e ci metto un po', se do… - SusiBallabio78 : RT @penemy87: Davide accusato di andare in bagno per ascoltare i discorsi, lui entra poco fá e dice: 'Devo cagare e ci metto un po', se do… -