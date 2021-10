Dalla Germania: anche il Bayern Monaco su Vlahovic (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Bayern Monaco ha individuato in Vlahovic l’erede di Lewandowski. Pronto l’affondo per il bomber serbo Aumenta la concorrenza per la Juve nella corsa che porta all’acquisto di Dusan Vlahovic, dopo la rottura tra l’attaccante serbo e la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sports in Germania, infatti, anche il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a provare l’affondo per lui. I bavaresi avrebbero individuato in Vlahovic l’erede designato di Robert Lewandowski, che potrebbe lasciare la Germania a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilha individuato inl’erede di Lewandowski. Pronto l’affondo per il bomber serbo Aumenta la concorrenza per la Juve nella corsa che porta all’acquisto di Dusan, dopo la rottura tra l’attaccante serbo e la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sports in, infatti,ilsarebbe intenzionato a provare l’affondo per lui. I bavaresi avrebbero individuato inl’erede designato di Robert Lewandowski, che potrebbe lasciare laa fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

