Da Superbonus 110% a taglio cuneo fiscale: cosa cambia con la Manovra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarà una Manovra da circa 23 miliardi: è quanto è stato deciso ieri con il semaforo verde al Documento programmatico di bilancio (DPB) che di fatto rappresenta la cornice della prossima Legge di Bilancio. Pensioni in stand by E se qualche tema resta per ora ancora in stand by (per il post Quota 100 il Governo lavora a Quota 102 ma bisogna superare qualche resistenza, in particolare, da parte della Lega)una gran parte del perimetro è stato fissato. Superbonus 110, arriva la proroga Arriva la proroga al 2023, ma limitata a condomini e Iacp. Fuori, dunque, le abitazioni unifamiliari. Conferma di tre anni anche per gli altri bonus edilizi, il credito d'imposta al 50% e quello al 65% per ristrutturazioni e riqualificazione energetica. Rifinanziato anche il bonus Tv e decoder che consiste in uno sconto fino a 100 euro sul prezzo d'acquisto e può essere ...

