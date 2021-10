Gualtieri sindaco di Roma | «Onorato di assumere questo ruolo» Raggi | «È il mestiere più bello e complesso»

(Di giovedì 21 ottobre 2021) Attesa in piazza del Campidoglio per l'insediamento deldi, Roberto, che questa mattina sale a Palazzo Senatorio per il passaggio di consegne con la sindaca uscente...

Il nuovodi Roma Robertoé arrivato in Campidoglio per il passaggio di consegne con la prima cittadina uscente Virginia Raggi . All'ingresso principale di Palazzo Senatorio ci sono decine di ...Giunta, idea Sinibaldi, il piano per pulire la città: 5 nuovi siti sul Gra e straordinari ai netturbininuovodi Roma, l'insediamento Ore 12.05: '...L'accesso è sorvegliato dalla polizia locale. Giovedì 21 Ottobre 2021, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 11:21. Attesa in piazza del Campidoglio per l'insediamento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ...Il neo eletto Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è pronto per il primo incontro sul tema dello Stadio della Roma Roberto Gualtieri, nuovo sindaco della Capitale, è pronto a iniziare a lavorare per il ...