Cristiano Ronaldo rosica: al gol di Demiral reagisce così! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ritorno a Manchester sta diventando un vero incubo per Cristiano Ronaldo . Il campione portoghese ha avuto un inizio di stagione sprint ma poi è successo qualcosa e dal 29 settembre, contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ritorno a Manchester sta diventando un vero incubo per. Il campione portoghese ha avuto un inizio di stagione sprint ma poi è successo qualcosa e dal 29 settembre, contro il ...

Advertising

ChampionsLeague : ?? Cristiano Ronaldo madness in 2009! @Cristiano | @ManUtd | #UCL - DiMarzio : Dal gol su rigore alla @juventusfc all'esperienza bianconera in Italia. #CR7 al primo incrocio con un'italiana - WinamaxSport : Personne : Cristiano Ronaldo : - ns_champLFC19 : RT @sara_redss: Imagine Cristiano Ronaldo playing in the Europa League ?? MUN 0 - ATA 2 #UCL - FaClubedaBand : TRENDS BRASIL Rashford Bruno Fernandes Atalanta Manchester Pogba Solskjaer Maguire #preocupadissimacomapec… -