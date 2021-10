Crisi politica in Brasile. Le accuse del processo contro Bolsonaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi il Senato brasiliano dovrà depositare la relazione finale della commissione d’inchiesta sulle presunte responsabilità del governo di Jair Bolsonaro nella gestione dell’emergenza sanitaria per Covid-19. Il quotidiano americano New York Times cita fonti secondo cui il presidente dovrebbe essere accusato di crimini contro l’umanità. Altre, però, credono che non ci siano sufficienti prove per formalizzare la denuncia: “Un gruppo del Congresso brasiliano aveva inizialmente raccomandato nel rapporto che Bolsonaro fosse accusato di omicidio di massa e genocidio contro i gruppi indigeni in Amazzonia. Ma meno di un giorno dopo diversi organi di stampa brasiliani hanno riferito che alcuni senatori hanno affermato che le accuse erano andate troppo oltre”. Il dietrofront sarebbe stato motivato da una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi il Senato brasiliano dovrà depositare la relazione finale della commissione d’inchiesta sulle presunte responsabilità del governo di Jairnella gestione dell’emergenza sanitaria per Covid-19. Il quotidiano americano New York Times cita fonti secondo cui il presidente dovrebbe essere accusato di criminil’umanità. Altre, però, credono che non ci siano sufficienti prove per formalizzare la denuncia: “Un gruppo del Congresso brasiliano aveva inizialmente raccomandato nel rapporto chefosse accusato di omicidio di massa e genocidioi gruppi indigeni in Amazzonia. Ma meno di un giorno dopo diversi organi di stampa brasiliani hanno riferito che alcuni senatori hanno affermato che leerano andate troppo oltre”. Il dietrofront sarebbe stato motivato da una ...

