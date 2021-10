Cricket, Qualificazione Mondiali T20 2022: l’Italia perde contro Jersey per 100/8-104/2 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) l’Italia incappa nella terza sconfitta nella quinta giornata delle Qualificazione Europee ai Mondiali T20 2022 di Cricket, con il girone a quattro che è proseguito oggi ad Almeria, in Spagna: la selezione azzurra ha perso nel primo pomeriggio contro Jersey con il punteggio di 100/8-104/2. Gli azzurri torneranno in campo domani, giovedì 21 ottobre alle 15.15 contro la Germania, che oggi ha battuto la Danimarca 119/5-107. Questo girone si concluderà domani: Jersey ed una tra Italia e Germania (decisivo lo scontro diretto di domani) avranno accesso al Global Qualifier, il torneo finale di Qualificazione su base mondiale. Risultati Germania-Jersey 133/5-137/7 Danimarca-Italia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)incappa nella terza sconfitta nella quinta giornata delleEuropee aiT20di, con il girone a quattro che è proseguito oggi ad Almeria, in Spagna: la selezione azzurra ha perso nel primo pomeriggiocon il punteggio di 100/8-104/2. Gli azzurri torneranno in campo domani, giovedì 21 ottobre alle 15.15la Germania, che oggi ha battuto la Danimarca 119/5-107. Questo girone si concluderà domani:ed una tra Italia e Germania (decisivo lo sdiretto di domani) avranno accesso al Global Qualifier, il torneo finale disu base mondiale. Risultati Germania-133/5-137/7 Danimarca-Italia ...

