Covid | ultime news Il bollettino | 3 702 casi e 33 morti | tasso di positività 0 | 8% LIVE

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Processati 485.613 tamponi. Stabili le terapie intensive (355), aumentano i ricoveri ordinari (+41, 2.464). Il presidente del Consiglio Draghi: "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue". Il ministro della Salute Speranza: "Oltre 770mila terze dosi". Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "La platea per il terzo richiamo del vaccino verrà allargata tra fine 2021 e inizio 2022"

In calo, invece, le vittime: sono 33 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid, contro le 70 di ieri. È alto però anche il numero dei dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, con 4.544. Gli ingressi giornalieri sono invece 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.464, rispetto alle 24 ore precedenti sono 41 in più. Gli attualmente positivi al Covid sono 73.668.