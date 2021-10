Covid, ultime news. Figliuolo: procedere subito con terza dose per categorie indicate LIVE (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il commissario per l'emergenza chiede poi di coinvolgere di più medici di base e farmacie. Il premier Draghi: "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue". Il ministro Speranza: "Oltre 700mila terze dosi". Il sottosegretario Costa: "La platea per il terzo richiamo del vaccino verrà allargata tra fine 2021 e inizio 2022". Sul fronte dell'epidemia, nel nostro Paese 3.702 nuovi casi e 33 decessi, tasso di positività allo 0,8%. Allerta in Regno Unito: "Rischio 100mila casi al giorno in inverno" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il commissario per l'emergenza chiede poi di coinvolgere di più medici di base e farmacie. Il premier Draghi: "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue". Il ministro Speranza: "Oltre 700mila terze dosi". Il sottosegretario Costa: "La platea per il terzo richiamo del vaccino verrà allargata tra fine 2021 e inizio 2022". Sul fronte dell'epidemia, nel nostro Paese 3.702 nuovi casi e 33 decessi, tasso di positività allo 0,8%. Allerta in Regno Unito: "Rischio 100mila casi al giorno in inverno"

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus provincia Caltanissetta. 20 nuovi positivi. Report nei comuni Nelle ultime 24 ore riscontro di 20 pazienti positivi al SARS CoV - 2, tutti in isolamento domiciliare: 10 ... Guariti da Covid - 19: 9 pazienti di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 di Marianopoli, 1 di ...

Coronavirus, 58 casi in Liguria nelle ultime 24 ore Sono 58 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in Liguria, a fronte di 3.021 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.927 tamponi antigenici rapidi. IMPERIA (Asl 1): 24 SAVONA (Asl 2): 5 ...

Più casi Covid,3.702, e meno vittime,33 20/10/2021 17:25: Più casi Covid,3.702, e meno vittime,33: 17.25 Più casi Covid,3.702, e meno vittime,33 In salita i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 3.702 co ...

