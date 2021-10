Covid, sanità inglese chiede al governo di attivare il 'piano B' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A fronte dell'impennata dei contagi da coronavirus "il governo di Boris Johnson dovrebbe attivare il piano B per l'inverno". Lo sottolinea NHS Providers, che rappresenta gli ospedali del servizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A fronte dell'impennata dei contagi da coronavirus "ildi Boris Johnson dovrebbeilB per l'inverno". Lo sottolinea NHS Providers, che rappresenta gli ospedali del servizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sanità Covid Italia oggi: bollettino Coronavirus del 20 ottobre. Dati sui contagi dalle regioni Intanto, è uscito il report periodico dell' Istituto superiore di sanità : le rielaborazioni Iss dicono che i morti di Covid non vaccinati sono 23 volte di più di quelli che avevano ricevuto la ...

Covid, sanità inglese chiede al governo di attivare il 'piano B' Intanto il ministro della Sanità Sajid Javid ha convocato una conferenza stampa sul Covid alle 17 ora locali, le 18 italiane. .

