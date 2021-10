Covid, Russia: nuovo record di morti. Attività lavorative chiuse per 9 giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra il revival di un brutto film. Eppure quello che sta accadendo in Russia è tutt'altro che finzione. Il Paese sta affrontando infatti una crescita spaventosa dei contagi Covid e dei morti , che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra il revival di un brutto film. Eppure quello che sta accadendo inè tutt'altro che finzione. Il Paese sta affrontando infatti una crescita spaventosa dei contagie dei, che ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: record di morti in Russia, piu' di mille in un giorno - TgLa7 : #Covid: Russia chiude attivita' lavorative per nove giorni. Dal 30 ottobre al 7 novembre - ladyonorato : Intanto, in Russia gli scienziati si sono concentrati sulle CURE ed hanno creato un nuovo farmaco che cura il Covid… - bordoni_russia : Misure anti Covid in Russia: dal 30 ottobre al 7 novembre vengono dichiarati festivi. In questo periodo verranno ch… - salvatoreluciat : Covid, il contagio vola nell’Est Europa: pochi vaccinati, salgono i morti. La Russia chiude per 9 giorni, in Bulgar… -