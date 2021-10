Covid, Oms: “Discesa rallenta nel mondo, +7% contagi in Europa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) rallenta il trend in Discesa dei nuovi casi e dei morti Covid, che si osservava da settimane nel mondo. Negli ultimi 7 giorni presi in esame dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i numeri si stanno stabilizzando a livello globale: i contagi registrati sono oltre 2,7 milioni e oltre 46mila sono stati i decessi nel periodo 11-17 ottobre, con un calo rispettivamente del 4 e del 2%. L’inversione di tendenza comincia a essere chiara nella regione Europea, che è l’unica area a registrare per la terza settimana consecutiva un aumento dei nuovi casi di Covid: +7% rispetto alla settimana precedente, per un totale che supera 1,3 milioni di contagi in 7 giorni. Anche sul fronte delle morti il dato è in crescita: +4%, per un totale settimanale di 17.998. Nel periodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)il trend indei nuovi casi e dei morti, che si osservava da settimane nel. Negli ultimi 7 giorni presi in esame dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i numeri si stanno stabilizzando a livello globale: iregistrati sono oltre 2,7 milioni e oltre 46mila sono stati i decessi nel periodo 11-17 ottobre, con un calo rispettivamente del 4 e del 2%. L’inversione di tendenza comincia a essere chiara nella regione Europea, che è l’unica area a registrare per la terza settimana consecutiva un aumento dei nuovi casi di: +7% rispetto alla settimana precedente, per un totale che supera 1,3 milioni diin 7 giorni. Anche sul fronte delle morti il dato è in crescita: +4%, per un totale settimanale di 17.998. Nel periodo ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Oms: 'Discesa rallenta nel mondo, +7% contagi in Europa': Negli ultimi 7 giorni presi in esame, a livello gl… - italiaserait : Covid, Oms: “Discesa rallenta nel mondo, +7% contagi in Europa” - AngelaCavelli : RT @RaiNews: #OMS: rallenta il trend in discesa nel mondo #coronavirus - QPeriscopica : RT @RaiNews: #OMS: rallenta il trend in discesa nel mondo #coronavirus - RaiNews : #OMS: rallenta il trend in discesa nel mondo #coronavirus -