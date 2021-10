Covid oggi Vda, sei contagi e nessun decesso: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) nessun decesso e sei contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 20 ottobre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Il totale delle persone colpite da virus sale pertanto a 12.261. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti complessivamente sono 11.686, + 7 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati sono 90.438 e i tamponi effettuati 209.382. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle D’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)e seida coronavirus in Valle d’Aosta, 20, secondo ilcon i datidella Regione. Il totale delle persone colpite da virus sale pertanto a 12.261. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti complessivamente sono 11.686, + 7 rispetto a ieri, i casi fino adtestati sono 90.438 e i tamponi effettuati 209.382. I decessi di persone risultate positive alda inizio emergenza adin Valle D’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

