Covid oggi Russia, nuovo record morti: 1.028 in 24 ore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Russia ha registrato nuovamente un record nel numero di morti riconducibili al Covid. Nel bollettino di oggi, la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, segnala 1.028 morti nelle ultime 24 ore. Viene così aggiornato a 226.353 il totale delle persone che si sono ammalate di coronavirus e che sono morte in Russia. Quasi eguagliato, inoltre, il record di casi giornalieri, ovvero 34.073 nuovi contagi. Nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19 il vice primo ministro russo Tatyana Golikova ha proposto la sospensione di una settimana dal lavoro a partire dal 30 ottobre. La proposta deve ancora essere autorizzata dal presidente russo Vladimir Putin. E’ stato inoltre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laha registrato nuovamente unnel numero diriconducibili al. Nel bollettino di, la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, segnala 1.028nelle ultime 24 ore. Viene così aggiornato a 226.353 il totale delle persone che si sono ammalate di coronavirus e che sono morte in. Quasi eguagliato, inoltre, ildi casi giornalieri, ovvero 34.073 nuovi contagi. Nel tentativo di contenere la diffusione del-19 il vice primo ministro russo Tatyana Golikova ha proposto la sospensione di una settimana dal lavoro a partire dal 30 ottobre. La proposta deve ancora essere autorizzata dal presidente russo Vladimir Putin. E’ stato inoltre ...

