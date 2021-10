Covid oggi Puglia, 147 contagi e 2 morti: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 morti. Sono 22.606 i test giornalieri effettuati e 2.018 le persone attualmente positive, 131 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza registrati 270.749 casi totali ed eseguiti 3.972.279 test. Complessivamente sono 261.910 le persone guarite in Puglia e 6.821 quelle decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 147 i nuovida coronavirus202021 in, secondo i dati dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 2. Sono 22.606 i test giornalieri effettuati e 2.018 le persone attualmente positive, 131 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza registrati 270.749 casi totali ed eseguiti 3.972.279 test. Complessivamente sono 261.910 le persone guarite ine 6.821 quelle decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

