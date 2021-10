Covid oggi Piemonte, 280 contagi e 1 morto: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 280 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrato inoltre un altro morto. 102 i casi positivi risultati dopo test antigenico, pari allo 0,5% di 53.556 tamponi eseguiti, di cui 46.980 antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 158 (56,6%). I casi sono 130 di screening, 111 contatti di caso, 39 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 386.445, di cui 31.794 Alessandria, 18.478 Asti, 12.185 Biella, 55.705 Cuneo, 29.986 Novara, 205.800 Torino, 14.368 Vercelli, 13.752 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.592 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.785 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 280 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Registrato inoltre un altro. 102 i casi positivi risultati dopo test antigenico, pari allo 0,5% di 53.556 tamponi eseguiti, di cui 46.980 antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 158 (56,6%). I casi sono 130 di screening, 111 contatti di caso, 39 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 386.445, di cui 31.794 Alessandria, 18.478 Asti, 12.185 Biella, 55.705 Cuneo, 29.986 Novara, 205.800 Torino, 14.368 Vercelli, 13.752 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.592 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.785 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia ...

