Covid oggi Italia, anziani e iperfragili: chi sono vaccinati che muoiono (Di mercoledì 20 ottobre 2021) sono ‘iperfragili’ e hanno un’età media più alta le persone morte per Covid dopo aver ricevuto il vaccino: più di 85 anni (85,5), è il dato riportato nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), contro 78,3 anni dei non vaccinati. Anche il numero medio di malattie osservate “è significativamente più alto” nei vaccinati: 5 patologie preesistenti contro 3,9 dei non vaccinati. L’approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Iss, pubblicato oggi, si basa sull’analisi di un campione di 671 cartelle cliniche relative a decessi avvenuti dall’1 febbraio fino al 5 ottobre 2021. “I risultati qui presentati – spiega Graziano Onder, direttore del Dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss – indicano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021)’ e hanno un’età media più alta le persone morte perdopo aver ricevuto il vaccino: più di 85 anni (85,5), è il dato riportato nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), contro 78,3 anni dei non. Anche il numero medio di malattie osservate “è significativamente più alto” nei: 5 patologie preesistenti contro 3,9 dei non. L’approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Iss, pubblicato, si basa sull’analisi di un campione di 671 cartelle cliniche relative a decessi avvenuti dall’1 febbraio fino al 5 ottobre 2021. “I risultati qui presentati – spiega Graziano Onder, direttore del Dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss – indicano ...

