Covid oggi Italia, 3.702 contagi e 33 morti: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 3.702 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 33 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 485.613 tamponi, il tasso di positività è allo 0,76%. In rialzo i ricoveri ordinari: i ricoverati con sintomi sono 2.464 (+41). Il totale dei pazienti in terapia intensiva è invece fermo a 355. LAZIO – Sono 381 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrati inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 144. “Su 9.970 tamponi molecolari e 18.858 tamponi antigenici per un totale di 28.828 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 3.702 ida coronavirus in, 202021, secondo i datiregione per regione deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 33. I nuovi casi sono stati individuati su 485.613 tamponi, il tasso di positività è allo 0,76%. In rialzo i ricoveri ordinari: i ricoverati con sintomi sono 2.464 (+41). Il totale dei pazienti in terapia intensiva è invece fermo a 355. LAZIO – Sono 381 i nuovida coronavirus nel Lazio secondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 4. I nuovi casi a Roma città sono 144. “Su 9.970 tamponi molecolari e 18.858 tamponi antigenici per un totale di 28.828 ...

