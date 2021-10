Covid oggi Francia, 6.036 contagi e 21 morti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore si registrano in Francia 6.036 nuovi contagi di Covid e 21 decessi. Lo rende noto Santé France, aggiungendo che le persone ricoverate attualmente in ospedale sono 6.465. I malati in terapia intensiva sono 1.026. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore si registrano in6.036 nuovidie 21 decessi. Lo rende noto Santé France, aggiungendo che le persone ricoverate attualmente in ospedale sono 6.465. I malati in terapia intensiva sono 1.026. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

