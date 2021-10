Covid oggi Emilia, 247 contagi e 4 morti: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 247 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrati inoltre altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 428.483 casi di positività. 28.611 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.733.721 dosi; sul totale, sono 3.422.129 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 79 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 108 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 247 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 4. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 428.483 casi di positività. 28.611 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.733.721 dosi; sul totale, sono 3.422.129 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuoviati, 79 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 108 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del ...

Advertising

antoguerrera : ?? 223 MORTI per #Covid oggi in UK, record da marzo scorso ?? - SkyTG24 : Per il commissario all'emergenza #Figliuolo la possibilità di allentare le misure come il #greenpass si presenterà… - SkyTG24 : Covid, news. Torna ipotesi terza dose per tutti. In Inghilterra 200 morti al giorno. LIVE - fisco24_info : Covid oggi Piemonte, 280 contagi e 1 morto: bollettino 20 ottobre: I dati di oggi dalla Regione… - tolamonica : RT @laprofrinaldi: Si parla spesso di empowerment. Ma senza lavoro, l’empowerment è impossibile. Oggi alle 21,30 Danone Activia lancia un… -