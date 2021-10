Covid oggi Basilicata, 20 contagi: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 20 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 645 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 929 (-13). Per la vaccinazione, sono state effettuate 942 somministrazioni ieri. Finora 430.298 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,8 per cento del totale della popolazione residente) mentre 391.529 hanno completato il ciclo vaccinale (70,8 per cento), per un totale di 821.827 somministrazioni effettuate. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 20 ida coronavirus in, 202021, secondo i datideldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 645 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 929 (-13). Per la vaccinazione, sono state effettuate 942 somministrazioni ieri. Finora 430.298 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,8 per cento del totale della popolazione residente) mentre 391.529 hanno completato il ciclo vaccinale (70,8 per cento), per un totale di 821.827 somministrazioni effettuate. L'articolo proviene da ...

