Covid, oggi 3.702 casi e 33 morti: il bollettino del 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 20 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.702 Decessi: 33 Tamponi effettuati: 485.613 Terapie intensive: invariate Tasso di positività : 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 73.668 casi totali: 4.725.887 Decessi: 131.688 Guariti: 4.520.531 In Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sono stati registrati 3.702 nuovi casi di Covid-19 e 33 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.697 nuovi contagi e 70 morti mentre lo scorso mercoledì 13 ottobre i casi erano stati 2.772 e i decessi 37. I dati sui nuovi contagi ...

