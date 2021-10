Covid: Ocse, bene la gestione crisi dal governo per ripresa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "La gestione della crisi da parte del governo è stata molto importante per la ripresa, non soltanto per il sostegno dato alle famiglie e alle aziende ma anche per la campagna di vaccinazione". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Ladellada parte delè stata molto importante per la, non soltanto per il sostegno dato alle famiglie e alle aziende ma anche per la campagna di vaccinazione". Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ocse Covid: Ocse, bene la gestione crisi dal governo per ripresa Lo hanno detto in audizione, in videoconferenza, alla commissione Bilancio del Senato i rappresentanti dell'Ocse circa il Rapporto economico 2021 sull'Italia. "In Italia è stata vaccinata oltre l'81,...

Ocse, a Italia serve riforma cuneo fiscale. Troppa spesa previdenziale "Il rimbalzo a breve termine è un punto importante ma l'Italia non può tornare ai livelli di crescita pre - covid perché erano troppo bassi", hanno sottolineato i rappresentanti Ocse. Fondamentale ...

Rapporto Ocse 2021: "L'Italia spende troppo per pensioni e debito" Roma, 20 ottobre 2021 - "L'Italia spende per le pensioni e per i servizi del debito molto più degli altri Paesi dell'Ocse. Cosa più interessante se andiamo a vedere la spesa per migliorare la crescita ...

