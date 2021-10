Covid, nuova ondata in Russia: Putin chiude le attività lavorative per 9 giorni. L’annuncio in tv: “Esorto tutti i cittadini a vaccinarsi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con un bollettino di 32.285 contagi e 1028 morti, la Russia è nel pieno di una nuova ondata della pandemia da Covid-19. In un messaggio televisivo rivolto al Paese, il presidente Vladimir Putin ha annunciato lo stop per i posti di lavoro non essenziali per 9 giorni: dal 30 ottobre al 7 novembre. “È importante abbattere il nuovo picco – ha detto -. Ed è necessario aumentare il ritmo delle inoculazioni. Esorto tutti i cittadini a vaccinarsi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con un bollettino di 32.285 contagi e 1028 morti, laè nel pieno di unadella pandemia da-19. In un messaggio televisivo rivolto al Paese, il presidente Vladimirha annunciato lo stop per i posti di lavoro non essenziali per 9: dal 30 ottobre al 7 novembre. “È importante abbattere il nuovo picco – ha detto -. Ed è necessario aumentare il ritmo delle inoculazioni.”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

