Covid | news Torna ipotesi terza dose per tutti In Inghilterra 200 morti al giorno LIVE

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel nostro Paese i contagi sono in calo, 2.697 i nuovi casi e un numero elevatissimo di tamponi (oltre 600mila nelle ultime 24 ore). Il tasso di positività si attesta allo 0,4%. Continuano le proteste dei portuali di Trieste contro il Green pass in Piazza Unità d'Italia. La Gran Bretagna sprofonda con 200al. E in Brasile Bolsonaro è accusato di omicidio di massa per la gestione della pandemia