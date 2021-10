Covid, nel Lazio vaccinato il 91% degli adulti: al via la terza dose per gli operatori sanitari (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Nel Lazio il 91% della popoLazione adulta ha completato il percorso di vaccinazione, mentre la popoLazione dai 12 anni in su è completamente vaccinata all’85%, un risultato eccellente tra i più alti in Europa”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Sono iniziate anche le prenotazioni delle dosi booster – prosegue D’Amato – per gli operatori sanitari che possono prenotarsi su https://www.saluteLazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con la tessera sanitaria. Prosegue inoltre la campagna delle terze dosi per gli over 60. Per tutti coloro che intendono prenotare la terza dose anti Covid devono essere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Nelil 91% della popone adulta ha completato il percorso di vaccinazione, mentre la popone dai 12 anni in su è completamente vaccinata all’85%, un risultato eccellente tra i più alti in Europa”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Sono iniziate anche le prenotazioni delle dosi booster – prosegue D’Amato – per gliche possono prenotarsi su https://www.salute.it/vaccinazione--booster-personale-o con la tesseraa. Prosegue inoltre la campagna delle terze dosi per gli over 60. Per tutti coloro che intendono prenotare laantidevono essere ...

ladyonorato : Anche nel porto più grande d’Europa, Rotterdam, dilagano le proteste contro le restrizioni Covid. - antoguerrera : Ora che nel Regno Unito ci sono circa 50mila casi al giorno di #Coronavirus, quanto c’è da preoccuparsi? Perché UK… - DavidPuente : La foto dell'evento Street Parade (Zurigo) spacciata per le manifestazioni No Green Pass nel porto di Trieste. A di… - theIntlMS : RT @Valenti44837922: Anche nel porto più grande d’Europa, #Rotterdam, dilagano le proteste contro le restrizioni Covid. più si allarga in t… - ilfaroonline : Covid, nel Lazio vaccinato il 91% degli adulti: al via la terza dose per gli operatori sanitari -