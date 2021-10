Covid, nel 2019-21 buco da 9 miliardi nel calcio europeo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue l’analisi sugli effetti economici della pandemia nel mondo del calcio. Secondo i dati del Sole 24 Ore, nel biennio 2019-21 la necessità di nuova cassa per i club europei si aggira tra gli 8,5 e i 10 miliardi di euro. Tale buco è stato coperto fino a questo momento con aumenti di capitale e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue l’analisi sugli effetti economici della pandemia nel mondo del. Secondo i dati del Sole 24 Ore, nel biennio-21 la necessità di nuova cassa per i club europei si aggira tra gli 8,5 e i 10di euro. Taleè stato coperto fino a questo momento con aumenti di capitale e L'articolo

Advertising

ladyonorato : Anche nel porto più grande d’Europa, Rotterdam, dilagano le proteste contro le restrizioni Covid. - antoguerrera : Ora che nel Regno Unito ci sono circa 50mila casi al giorno di #Coronavirus, quanto c’è da preoccuparsi? Perché UK… - DavidPuente : La foto dell'evento Street Parade (Zurigo) spacciata per le manifestazioni No Green Pass nel porto di Trieste. A di… - gdias96705481 : @Franco30554674 Fa ridere perché il più di queste cose hai non per scelta proprio, i vaccini di cui si parla sono v… - danixsanna : 'Roche: test Covid sempre lucrativi, fatturato di 1 miliardo BASILEA - Gli affari con i test Covid-19 continuano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid, per 7 giorni oltre 40mila nuovi casi in Uk. Record di morti in 24 ore in Russia Sky Tg24 Msc: dal prossimo 8 novembre tornano i passeggeri italiani ai Caraibi La Seashore, nuova ammiraglia della flotta Msc, la Meraviglia e la Divina partiranno dalla Florida per tutta la stagione invernale ...

Trapani, si ferma Taflaj: ricoverato per una forte gastrointerite "La Pallacanestro Trapani comunica che il proprio atleta Celis Taflaj, assente in occasione dell’ultimo match di campionato fra i ...

La Seashore, nuova ammiraglia della flotta Msc, la Meraviglia e la Divina partiranno dalla Florida per tutta la stagione invernale ..."La Pallacanestro Trapani comunica che il proprio atleta Celis Taflaj, assente in occasione dell’ultimo match di campionato fra i ...