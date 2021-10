Covid | le news di oggi Il bollettino | 3 702 nuovi casi e 33 morti DIRETTA

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Processati 485.613 tamponi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (355), aumentano quelli nei reparti ordinari +41 (2.464) Draghi: "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue: al'86% sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata".. Costa a Sky TG24: "Ragionevole pensare si proceda con l'allargamento della platea per coloro che dovranno ricevere la terza dose".

... 1.537 le persone in isolamento domiciliare, 31 i ricoverati nei normali resparti di degenza, 6 nei reparti di terapia intensiva e 10 sono i pazientiche si trovano in isolamento nelle ...... amministratore delegato di Baker Hughes - Tuttavia, il ritmo di crescita è ostacolato dalla variante Delta del- 19 carenza globale di chip, problemi della catena di approvvigionamento e ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 20 ottobre. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 3.702 (ieri 2-697) per 4.725.887 complessivi contagiati. In ...Sono 3.702 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.697. Sono invece 33 le vittime in un giorno (ieri 70). Con ...