Covid, la nuova ondata di contagi spaventa il Regno Unito: «In inverno rischiamo 100 mila casi al giorno» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) nuova preoccupante ondata di contagi da Coronavirus nel Regno Unito. Nel giro di una settimana, l'incremento di positivi è arrivato vicino ai 50.000 mila al giorno. E c'è il rischio che in inverno si arrivi a 100.000 contagi al giorno, come ha fatto presente il ministro della Salute Sajid Javid. Nella sola giornata di oggi si contano 49.139 nuovi contagiati, numeri che non si vedevano dallo scorso luglio. Per il momento i ricoveri ordinari e in area critica sembrano ancora essere sotto controllo con 7.900 pazienti negli ospedali, ma la situazione potrebbe presto complicarsi. Sul fronte dei decessi, la media è di 136, sotto controllo soprattutto grazie ai vaccini, somministrati in doppia dose a circa ...

