Covid Italia, report: morti non vaccinati sono 23 volte più di vaccinati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I morti per Covid, tra i non vaccinati, sono 23 volte di più rispetto alle persone che avevano ricevuto 2 dosi di vaccino. E’ il quadro delineato dai dati Iss relativi al periodo tra l’1 febbraio e il 5 ottobre 2021. In 8 mesi, sono stati 38.096 i morti con positività al coronavirus. Tra questi, 33.620 non avevano ancora ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid, mentre 1.440 sono i decessi di persone vaccinate con ciclo completo (3,7% del totale del periodo considerato). In pratica, i morti che risultano non vaccinati sono 23 volte di più di quelli che avevano la doppia dose e sono stati ugualmente stroncati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Iper, tra i non23di più rispetto alle persone che avevano ricevuto 2 dosi di vaccino. E’ il quadro delineato dai dati Iss relativi al periodo tra l’1 febbraio e il 5 ottobre 2021. In 8 mesi,stati 38.096 icon positività al coronavirus. Tra questi, 33.620 non avevano ancora ricevuto neanche una dose di vaccino anti-, mentre 1.440i decessi di persone vaccinate con ciclo completo (3,7% del totale del periodo considerato). In pratica, iche risultano non23di più di quelli che avevano la doppia dose estati ugualmente stroncati ...

