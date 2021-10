Covid Italia, 3.702 contagi e 33 morti: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 3.702 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 33 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 3.702 ida coronavirus inoggi, 202021, secondo i datiregione per regione deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 33 ...

Advertising

antoguerrera : Sono su treno altà velocità inglese. Situazione attuale per farvi capire le differenze con Italia. - Treno stracol… - TizianaFerrario : Quanto sta accadendo in GB e in Russia con impennata di morti e contagi #Covid ci fa capire che conta scegliere pol… - LaStampa : L’88% di chi muore di Covid in Italia non è vaccinato: lo studio dell’Iss - graziellacesari : RT @lucianocapone: Esattamente un anno fa scrivevo che in Italia avremmo visto il paranoico e complottista No vax Robert Kennedy jr. in pri… - POMPILI_F : Forse sarebbe il caso di dare un qualche supporto sanitario alla Russia. Qualora necessario, l’Italia e l’Europa po… -