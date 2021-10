Covid, in Polonia terza dose per tutti gli adulti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha affermato che le terze dosi del vaccino contro il Covid - 19 saranno disponibili per tutti gli adulti nelle prossime settimane. 'Gli over 18 che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo ministro della, Mateusz Morawiecki, ha affermato che le terze dosi del vaccino contro il- 19 saranno disponibili perglinelle prossime settimane. 'Gli over 18 che ...

