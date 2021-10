Covid, i nuovi contagi nelle Marche oggi passano da 63 a 104. Il virus corre in 4 province. I positivi per fasce di età /Il trend del virus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - Impennata dei nuovi contagi Covid oggi, 20 ottobre 2021, nelle Marche . Sono 104 su 1.661 tamponi processati nel percorsoi diagnostico, con una percentuale che risale 6,3%. Aumenta anche il ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - Impennata dei, 20 ottobre 2021,. Sono 104 su 1.661 tamponi processati nel percorsoi diagnostico, con una percentuale che risale 6,3%. Aumenta anche il ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: in #Gb quasi 50mila nuovi casi e 45 morti - fanpage : In una scuola di Qualiano sono stati registrati 18 nuovi positivi Covid Il presidente della Regione Campania, Vinc… - WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - aranciaverde : RT @ZiaLulli1: La Romania ha il record di contagi e decessi per Covid-19 da inizi pandemia. 18,863 nuovi casi e 574 morti in un solo giorno… - _Carmen_I : RT @liliaragnar: Festa in #Norvegia: dopo che il Paese si è sbarazzato di tutte le restrizioni... I casi sono crollati del 40% nel breve… -