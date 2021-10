Covid, Gb sfiora il record di 50.000 nuovi contagi in 24h (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Regno Unito ha registrato altri 49.139 nuovi casi di positività al Covid-19, secondo gli ultimi dati del governo di Londra. Inoltre altre 179 persone sono morte per il virus nel Paese nelle ultime 24 ore. I dati settimanali mostrano che casi e decessi stanno aumentando notevolmente.Tra il 14 e il 20 ottobre, 320.594 persone sono risultate positive, con un aumento del 17,2% rispetto ai 7 giorni precedenti. Nello stesso periodo, 954 persone sono morte di Covid, con un aumento del 21,1% rispetto alla settimana precedente. Dagli ultimi dati sulle vaccinazioni emerge che fino a ieri l'86,1% delle persone dai 12 anni in su ha ricevuto la prima dose e il 79% la seconda. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Regno Unito ha registrato altri 49.139casi di positività al-19, secondo gli ultimi dati del governo di Londra. Inoltre altre 179 persone sono morte per il virus nel Paese nelle ultime 24 ore. I dati settimanali mostrano che casi e decessi stanno aumentando notevolmente.Tra il 14 e il 20 ottobre, 320.594 persone sono risultate positive, con un aumento del 17,2% rispetto ai 7 giorni precedenti. Nello stesso periodo, 954 persone sono morte di, con un aumento del 21,1% rispetto alla settimana precedente. Dagli ultimi dati sulle vaccinazioni emerge che fino a ieri l'86,1% delle persone dai 12 anni in su ha ricevuto la prima dose e il 79% la seconda.

