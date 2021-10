Covid Gb, "in inverno rischio 100mila contagi al giorno" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - La Gran Bretagna rischi di ritrovarsi con 100mila contagi Covid al giorno, l'inverno imminente rappresenta "la più grande minaccia". E' l'allarme lanciato dal ministro della Sanità britannico Sajid Javid nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato che il servizio sanitario nazionale sta operando in modo "eccellente". Nel Regno Unito i ricoveri a causa del Covid sono circa mille al giorno, ma "per fortuna" il numero delle vittime resta "basso", sono circa un centinaio al giorno ha detto ancora, ricordando che "sappiamo da sempre che i mesi invernali pongono la minaccia più grande alla strada per la ripresa". L'inverno fornisce "le condizioni perfette" non solo per il Covid, ma per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - La Gran Bretagna rischi di ritrovarsi conal, l'imminente rappresenta "la più grande minaccia". E' l'allarme lanciato dal ministro della Sanità britannico Sajid Javid nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato che il servizio sanitario nazionale sta operando in modo "eccellente". Nel Regno Unito i ricoveri a causa delsono circa mille al, ma "per fortuna" il numero delle vittime resta "basso", sono circa un centinaio alha detto ancora, ricordando che "sappiamo da sempre che i mesi invernali pongono la minaccia più grande alla strada per la ripresa". L'fornisce "le condizioni perfette" non solo per il, ma per ...

