Covid Gb, "in inverno rischio 100mila contagi al giorno" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Gran Bretagna rischi di ritrovarsi con 100mila contagi Covid al giorno, l'inverno imminente rappresenta "la più grande minaccia". E' l'allarme lanciato dal ministro della Sanità britannico Sajid ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Gran Bretagna rischi di ritrovarsi conal, l'imminente rappresenta "la più grande minaccia". E' l'allarme lanciato dal ministro della Sanità britannico Sajid ...

Advertising

repubblica : Covid in Gran Bretagna, e' di nuovo allarme rosso: 'In inverno si rischiano 100mila casi al giorno' - SkyTG24 : Covid Uk, il ministro Javid: rischio 100mila casi al giorno in inverno - Adnkronos : #Covid oggi Gb, niente lockdown ma l'inverno 'sarà particolarmente duro'. Cosa ha detto il ministro della Salute Ja… - Liliana57047092 : @NicolaPorro Menomale che non ci si ricorda più del inverno scorso quando tutti vivevano di paura per il covid, poi… - paoloigna1 : Il ministro inglese Javid: “In inverno si rischiano 100mila casi al giorno” (di M. Coscetta) -