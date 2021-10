Covid Gb in allarme: “Per l’inverno si rischiano 100mila contagi al giorno, ma nessun lockdown totale” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “l’inverno fornisce le condizioni perfette non solo per il Covid, ma per i virus in generale, stiamo cominciando a vedere l’impatto. Il virus resterà con noi per lungo tempo e resta una minaccia”. Non ha tutti i torti ad affermarsi “molto preoccupato” Sajid Javid, ministro della Sanità britannico, nell’ambito di una conferenza stampa dove ha dichiarato che “nel prossimo inverno la Gran Bretagna rischia di ritrovarsi con 100mila contagi Covid al giorno”. Il ministro Javid: “I mesi invernali pongono la minaccia più grande alla strada per la ripresa” Una conferenza iniziata con toni soft e poi, come vedremo, terminata invece con toni allarmistici. Dapprima infatti, dopo aver sottolineato “l’eccellente” operato sin ora da parte del servizio sanitario nazionale, il ministro ha riferito che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “fornisce le condizioni perfette non solo per il, ma per i virus in generale, stiamo cominciando a vedere l’impatto. Il virus resterà con noi per lungo tempo e resta una minaccia”. Non ha tutti i torti ad affermarsi “molto preoccupato” Sajid Javid, ministro della Sanità britannico, nell’ambito di una conferenza stampa dove ha dichiarato che “nel prossimo inverno la Gran Bretagna rischia di ritrovarsi conal”. Il ministro Javid: “I mesi invernali pongono la minaccia più grande alla strada per la ripresa” Una conferenza iniziata con toni soft e poi, come vedremo, terminata invece con toni allarmistici. Dapprima infatti, dopo aver sottolineato “l’eccellente” operato sin ora da parte del servizio sanitario nazionale, il ministro ha riferito che ...

